Жительницу Челябинской области не выпустили за границу

Копейчанка пыталась вылететь за границу на отдых при долге в 300 тысяч рублей. На паспортном контроле должницу развернули обратно и попросили заплатить долг. Улететь женщине на море удалось лишь со второго раза.

Весной этого года на предпринимательницу из Копейска судебные приставы возбудили два исполнительных производства на сумму 300 тысяч рублей. Часть денег она должна была частному лицу, а часть долга на нее повесили в виде налогов. За полгода должница выплатила взыскателю мизерную сумму и успокоилась. Купила путевку на море, но улететь ей не удалось.

Жительнице Копейска пришлось побывать в отделе судебных приставов, где ей объяснили – долг надо погасить полностью. А потом уже думать о комфортном отдыхе за границей. Копейчанке пришлось найти необходимую сумму и погасить долги перед кредитором и государством.

После того, как деньги поступили на счета, женщина смогла наконец-то отправиться на отдых. Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, порогом для вынесения постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации является задолженность в 30 тысяч рублей.