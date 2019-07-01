Жителя Кыштыма подозревают в отмывании денег
Кыштымскими полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, подозреваемого в отмывании денежных средств. Незаконный доход составил порядка 400 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции Кыштыма установлено, что 36-летний житель причастен к реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными акцизными марками.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления».
«В ходе расследования уголовного дела также зафиксировано, что подозреваемый в целях придания правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, совершил финансовую операцию – приобрел автомобиль марки «Лада Ларгус» стоимостью 410 тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.
В отношении злоумышленника применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.