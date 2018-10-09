Златоустовские силовики предотвратили железнодорожную аварию

Сотрудники транспортной полиции по станции Златоуст в результате оперативно-розыскных мероприятий вычислили трех девятилетних подростков, которые «крушили» железнодорожные светофоры.

Тревожный звонок от оператора железнодорожной станции Златоуст на пульт дежурного линейного отдела полиции поступил в конце сентября этого года. Мужчина сообщил о том, что на станции на трех маневровых светофорах разбиты линзы белого и синего огня.

Силовики прибыли на станцию и осмотрели испорченные светофоры. После этого начались оперативно-розыскные мероприятия и поиск злоумышленников. После недолгих поисков хулиганы нашлись. Ими оказались три одноклассника местной школы. Девятилетние мальчишки в свободное от занятий время бродили по станции и упражнялись в «стрельбе» по работающим светофорам.

В результате опасных игр мальчишки разбили шесть линз. После беседы в линейном отделе полиции подростки признались, что на днях разбили еще несколько линз. Всего пацаны разбили десять линз на маневровых светофорах. Такие поступки поставили под угрозу безопасность движения грузовых и пассажирских поездов.

С ребятами провели профилактические беседы. Так как школьники еще не достигли возраста наступления административной ответственности, за их шалости будут отвечать родители. На них сотрудниками транспортной полиции составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ -неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

О проделках школьников сообщено в школу, где учатся мальчики, в комиссию по делам несовершеннолетних Златоустовского городского округа. Соответствующие материалы также направлены в территориальные органы внутренних дел.