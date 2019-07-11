Злостный неплательщик погасил свой 20-миллионный долг после возбуждения нескольких уголовных дел

Бывший директор ООО «Бакальское рудоуправление» (Челябинской область) полностью погасил задолженность в размере более 20 миллионов рублей, которые он задолжал арендодателям, партнерам предприятиям, охранным организациям и налоговым органам, руководя предприятием. Но для ликвидации долга понадобилось сначала возбудить несколько уголовных дел, а затем поработать с должником судебным приставам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, органом дознания региональной службы судебных приставов изначально было возбуждено 31 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ (злостное уклонение от кредиторской задолженности) и статьей 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Общая сумма долга по исполнительным производствам, в рамках которых были возбуждены уголовные дела, составляла около 21 миллиона рублей.

После возбуждения уголовных дел руководство ООО «Бакальское рудоуправления» нашло средства для погашения долгов: 31 исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, взыскателям перечислено более 20 миллионов рублей.

Возбужденные приставами уголовные дела были переданы в суд. Суд признал директора ООО «Бакальское рудоуправление» виновным в совершении преступлений и штраф (по совокупности преступлений) в размере 90 тысяч рублей. Приговор не был обжалован, вступил в законную силу. Директор добровольно выплатил штраф.

В пресс-службе уточнили, что эти преступления бывший руководитель ООО «Бакальское рудоуправление» в настоящее время он руководит крупным предприятием в Свердловской области. Возглавляя Бакальское рудоуправление, он дважды был осужден за неуплату долга и приговорен к штрафам.