Звезда фильма «Стиляги» чуть «не отбросила коньки» в Челябинске

Известная российская актриса Янина Мелехова приехала в Челябинск со спектаклем «Розы из Райска» и едва не пострадала на одной из улиц города.

Сегодня, пятого декабря, прогуливаясь по центру Челябинска, звезда фильма «Стиляги» Янина Мелехова обратила внимание на большую нарядную ёлку, украшенную игрушками гигантских размеров: мишками, снеговиками и коньками.

«Я приехала в Челябинск на поезде рано утром, вчера отыграли спектакль «Розы из Райска» в Перми. А до Перми летела самолётом из Москвы. Усталая и сонная решила прогуляться по центру Челябинска, ведь я впервые в столице Южного Урала! Как же мне понравилось новогоднее убранство города! Особенно ёлка, украшенная огромными коньками и игрушками, которые слегка шевелились под редкими порывами ветра. Глядя на неё, решила испытать судьбу и сфотографироваться поближе — конёк на голову не упал! Значит, спектакль состоится!» — смеётся актриса.

В спектакле «Розы из Райска» Янина Мелехова играет сложнейшую по своему психологическому напряжению роль — заключённую нацистского лагеря.