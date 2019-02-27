Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с ХК "Трактор" разыгрывает билеты на первый домашний матч в плей-офф

Два билета в одни руки на матч «Трактора», который состоится в Челябинске второго марта. Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с «черно-белыми» разыгрывает билеты на третий матч 1/4 финала Конференции Восток.

Второго марта «Трактор» на своем льду будет принимать «Автомобилист» из Екатеринбурга. Чтобы выиграть билеты на эту встречу, достаточно стать участником группы "Урал-пресс-информ" Вконтакте и сделать репост записи о конкурсе себе на страницу.

Победителей мы определим 28 февраля с помощью приложения https://vk.com/randomapp.https://vk.com/randomapp.

Также второго марта, в полдень, в ледовой арене «Трактор» ХК «Белые Медведи» встретиться с ХК «Мамонты Югры». С 14:00 Клуб приглашает семьи болельщиков на зимний праздник, где все пришедшие смогу вырезать из снежных блоков скульптуры талисмана команды – белого мишку. Помогать участникам будет профессиональный художник-скульптор. Для снежных скульпторов будет работать бесплатная полевая кухня.

В 17:00 болельщики смогут поддержать любимый «Трактор» в первом домашнем матче плей-офф.