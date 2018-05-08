13:48
Алексей Петров подписал новое соглашение с «Трактором»
Алексей Петров подписал новое соглашение с «Трактором». Контракт рассчитан на один сезон.
Защитник «Трактора» Алексей Петров подписал новый контракт с «Трактором». Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до конца сезона 2018/2019.
В минувшем сезоне Петров провел 64 матча, в которых набрал 6 очков при показателе полезности минус 7.
Как сообщает пресс-служба ХК «Трактор», в клубе Алексей Петров появился в сезоне 2014/2015. С 2015 по 2017 год жесткий игрок обороны провел за челябинцев 137 матчей, дважды выходил с «черно-белыми» в плей-офф и примерил на свитер ассистента капитана.