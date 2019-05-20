Алексей Текслер будет поддерживать детский и студенческий спорт
Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал оказать поддержку детскому и студенческому спорту. Такое заявление глава региона сделал на празднике «ЮУрГУ - спортивный вуз», состоявшемся в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в честь 85-летия региона.
Алексей Текслер пообщался со студентами и вручил золотые знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» пяти преподавателям института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета.
«Горжусь нашей молодежью! Они не только занимают призовые места на соревнованиях всех уровней, но и искренне переживают за развитие нашей области. Ребята задавали вопросы, касающиеся обеспеченности спортивными сооружениями, и я обращаю на это особое внимание. Со своей стороны гарантирую поддержку детскому и студенческому спорту», - сказал Алексей Текслер.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области, в общей сложности спортивный праздник собрал на своей площадке около пяти тысяч участников - студентов и преподавателей ЮУрГУ, учащихся спортивных и общеобразовательных школ города. Особый интерес у студентов и школьников вызвала площадка по выполнению всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Знак ГТО - это не только подтверждение хорошей физической подготовки, но и возможность для абитуриентов получить десять дополнительных баллов при поступлении в ЮУрГУ. Студенты-бюджетники, заработавшие знак ГТО, получают прибавку к стипендии.