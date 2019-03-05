Алексей Тертышный: Ребята сделали все, что смогли

Челябинский «Трактор» завершил хоккейный сезон. Подопечные Алексея Тертышного сделали все, чтобы спасти серию в плей-офф с «Автомобилистом», но, ведя в счете 2:0, «черно-белые» проиграли.

На этот матч «Трактор» вышел, как на последний бой. Счет в серии против «Автомобилиста был 3:0 и другого шанса «зацепиться» за борьбу за Кубок Гагарина у челябинцев не было. Первый период остался полностью за «черно-белыми». Антон Глинкин организовал «быстрый» гол, затем преимущество в счете удвоил Игорь Исаев – 2:0.

Все перевернулось во втором периоде. За полторы минуты «Автомобилист» восстановил равновесие в счете. Сначала Илья Крикунов «расстрелял» Василия Демченко с «пятака» - 2:1, а затем Вячеслав Литовченко оказался первым на добивании – 2:2.

В заключительной трети матча Александр Шаров вновь вывел «Трактор» вперед, но тут же Дэн Секстон замкнул передачу из-за ворот. И вновь на табло горел ничейный счет - 3:3. А еще через две минут Вячеслав Литовченко вывел екатеринбуржцев вперед – 3:4. До конца матча счет на табло больше не изменилось.

«На сегодняшний день ребята сделали все что смогли. По большому счету, претензий к ним нет. Они старались, выкладывались. Была хорошая самоотдача. Им отдельное спасибо. К сожалению, сезон закончился. Есть моменты положительные – зашли в плей-офф в тяжелой ситуации. Есть моменты отрицательные – рано закончили плей-офф. Выигрывает сильнейший. Сопернику желаю в дальнейшем добиваться побед и успеха. Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас всегда поддерживают в трудную минуту», - прокомментировал исход матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

«Трактор» уступил в серии лучшей команде Востока и отправляется отдыхать.