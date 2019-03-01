Алексей Тертышный: Теперь поняли, над чем «Трактору» нужно работать

Челябинский «Трактор» потерпел второе поражение в плей-офф в серии с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Во втором матче с «Автомобилистом» тренерский штаб «Трактора» на «последнем» рубеже сменил Александра Судницина на Василия Демченко. Эта рокировка не спасла челябинцев. Первая же ситуация в их зоне обернулась голом. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Восстановил равновесие Григорий Желдаков – 1:1.

Во втором периоде «Автомобилист» наказал «Трактор» за «грязную» игру и затем забросил еще одну шайбу, играя в меньшинстве – 3:1. Окончательно судьба матча была решена за две с половиной минуты до финальной сирены. «Автомобилист» реализовал очередное большинство усилиями Александра Кучерявенко – 4:1. «Черно-белые» не сдались и под занавес матча Антон Глинкин сумел забросить еще одну шайбу за свой клуб. 4:2 – победа «Автомобилиста».

«Думаю, что получилась хорошая и равная игра. Соперник свои моменты использовал. У нас также было достаточно моментов. Понимаем, над чем надо работать. Сейчас разберем игру и будем готовиться к следующему матчу. Отдельно бы хотел поблагодарить болельщиков, которые были на выездных играх. Хотим, чтобы они также хорошо поддержали нас в Челябинске», - сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Сейчас счет в серии между клубами 2:0 в пользу хоккеистов Екатеринбурга. Команды переезжают в Челябинск, где сыграют второго и четвертого марта.

Магнитогорский «Металлург» сегодня, первого марта, продолжит противостояние с уфимским «Салаватом Юлаевым». Между этими клубами идет равная борьба и счет в серии пока ничейный – 1:1.

Фото: ХК «Трактор»