Анастасия Белякова из Златоуста признана лучшим боксером Кубка Европы

Южноуральские спортсменки завоевали два «золота» в международных соревнованиях по боксу Победительницами состязаний в Боснии и Герцеговине стали Анастасия Белякова, признанная также лучшей боксершей Кубка Европы, и Елена Кузина.

Кубок Европы по боксу проходил в спортивном зале гимназии города Биелина. За его награды спорили участие 210 мужчин и женщин из 10-ти стран. В составе сборной России выступили две представительницы Челябинской области – заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова из Златоуста, дающая также зачет Московской области, и мастер спорта России Елена Кузина из челябинской СШОР «Алмаз». Обе наши землячки добыли медали высшего достоинства.

Чемпионка мира-2014 и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Анастасия Белякова превзошла серебряную медалистку чемпионата страны Наталью Шадрину из Бурятии. Помимо золотой медали, Анастасия Белякова получила также специальный приз «Лучшему боксеру соревнований».

А бронзовый призер чемпионата России-2018 Елена Кузина в решающей встрече одолела 18-летнюю победительницу первенства Европы-2016 Галину Кузнецову из Нягани.

Впереди у наших землячек - участие в чемпионате России, который пройдет с 22-го по 27-е апреля в Кемерово. Он будет оборочным на октябрьский чемпионат мира в Улан-Удэ.