Андрей Косилов получил благодарность от Российской шахматной федерации

Генеральный директор ООО «Равис» (Челябинская область) Андрей Косилов получил благодарность Российской шахматной федерации за содействие в командировании юного интеллектуала Егора Кошуляна на первенство Приволжского федерального округа по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Полученная игровая практика помогла Егору отлично выступить на первенстве России 2019-го года по шахматам среди юношей, где он стал чемпионом России по блицу в возрастной категории не старше 11-ти лет и разделил третье-четвертое места в классике», - отметил в благодарственном письме исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.

От лица РШФ он выразил надежду, что Андрей Косилов - по мере возможностей - и в будущем будет оказывать помощь этому перспективному челябинскому шахматисту.

Фото предоставлено компанией «Равис»