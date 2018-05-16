Антон Глинкин возвращается в челябинский «Трактор»

Нападающий Антон Глинкин возвращается в Челябинск. «Трактор» и 29-летний хоккеист договорились о двухлетнем контракте.

В минувшем сезоне Глинкин провел 45 матчей за «Ак Барс» и набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+6» и 6 минутах штрафа. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы рады, что удалось достичь договоренности с Антоном Глинкиным, и он возвращается в Челябинск. В дополнительных представлениях этот хоккеист не нуждается – «Трактор» родная для него команда, все наши болельщики знают его как отличного игрока, позитивного и порядочного человека», - отметил Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Антон Глинкин – воспитанник челябинской школы хоккея. Большую часть своей карьеры он играл в родном городе. После выпуска из школы Глинкин выступал за фарм-клуб «Трактора», а потом и за команду мастеров.

Перед сезоном 2016/2017 Антон Глинкин перешел в «Ак Барс», где стал обладателем Кубка Гагарина. Свой последний матч за «Ак Барс» Глинкин провел 5 апреля 2018 года – соперником казанцев был «Трактор». 22 апреля Глинкин вместе с «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина.