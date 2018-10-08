Артем Пеньковский из «Трактора» может пропустить сезон

Нападающий Челябинского «Трактора» Артём Пеньковский может досрочно завершить сезон. Травма, полученная после силового приема, оказалась сильно серьезной.

По предварительной информации медиков, у него диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма.

Напомним, травму Пеньковский получил в концовке матча с «Адмиралом» в результате силового приёма Степана Захарчука. Защитник дальневосточников толкнул нападающего челябинцев в борт, в результате чего был удалён до конца матча.

«К сожалению, все намного хуже, чем мы могли поначалу представить. Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором и лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. В данный момент рядом с Артемом находятся родственники. Диагноз мы озвучивать по понятным причинам не можем, но проблема довольно серьезная», - сказал директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Руководство «Трактора» написало письмо первым руководителям Лиги с указанием диагноза и просьбой предельно внимательно оценить эпизод умышленного нанесения травмы игроком Адмирала Захарчуком.

«Будем добиваться максимального наказания за его действия. Эпизод произошел за считанные минуты до конца матча при счете 7:2 в пользу «Трактора», и иначе, чем умышленной грубостью это никак не назвать. Надеюсь, и реакция руководителей КХЛ будет адекватна поступку. Хочу особо выразить благодарность врачам Владивостока за всю оказанную помощь и пожелать Артему терпения и здоровья», - добавил Сеничев.