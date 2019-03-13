Артур Лекус, болельщик «Трактора»: Люди взрослые. Все всё понимают…

Представитель инициативной группы «Приза зрительских симпатий» от болельщиков «Трактора» Артур Лекус о любимцах публики и верности команде.

- Артур, как родилась идея «Приза зрительских симпатий» именно от болельщиков?

- Идея возникла в 2012 году, когда появилось больше возможности для общения болельщиков «Трактора» за счет медиа-сопровождения жизни команды. Ранее был приз, но он присуждался по спортивным показателям. А нам, как болельщикам, статистика не так интересна, как эмоциональное отношение к игрокам. Вот и придумали именно «Приз зрительских симпатий». И сразу решили — приз должен быть солидным. Подключились болельщики из Златоуста и предложили его изготавливать на оружейной фабрике, славящейся своими уникальными изделиями. Так что в этом году мы вручаем восьмой «Приз зрительских симпатий».

- С этого сезона приз носит имя Павла Лазарева. Почему?

- Если вспомнить карьеру Павла Лазарева, то он играл в очень сильном составе «Трактора», где были и суперзвезды. А трибуны скандировали «Лазарев Паша — ты надежда наша!». И когда Павел, к большому нашему сожалению, ушел из жизни, мы решили, что приз должен носить его имя. За это высказались многие болельщики, нас поддержали родные Павла и родители детской команды, которую он в последние годы тренировал. Он любимец публики, этим все сказано.

- Как проходит процедура голосования?

Все отработано за эти годы и проходит при поддержке «Трактора». Сначала на домашних матчах в арене ставятся специальные кабинки для голосования, где болельщики выбирают из всей команды четырех лидеров. А затем на официальном сайте клуба идет выбор самого-самого игрока. Благодаря медиа-технологиям в голосовании принимают участие тысячи болельщиков, в том числе иногородние. Победитель этого сезона — вратарь Василий Демченко. Сам приз совсем скоро будет готов, мы привезем его из Златоуста и торжественно вручим на традиционном матче с болельщиками.

- О болельщиках «Трактора». Как поддерживаете команду?

- Могу сказать, что знаем и выражаем мнение очень даже солидной армии поклонников клуба. У «Трактора» стало намного больше болельщиков, это связано с тем, что о клубе много говорят и пишут, показывают. Наша группа — это, в основном, болельщики со стажем, лично я уже отметил 50-летний юбилей «боления», и нам есть, что помнить в истории «Трактора». Так вот — грандиозные победы и завоевание медалей были нечасто. 77-й год, 93 -94, 2012-13 и 2018-й. В остальное время, так исторически сложилось, «Трактор» был середнячком, да что там, были и вылеты из высшего дивизиона хоккея, иногда и на несколько лет. И в советской истории, и в российской. Но костяк болельщиков сохранился, и даже умножился. Мы с «Трактором» навсегда и всегда будем поддерживать клуб. И нам неприятно, когда люди, либо не разбираясь в хоккее, либо преследующие свои какие-то интересы, говорят о команде самые неприятные вещи. Тем более в средствах массовой информации. Вижу, что имя «Трактор» используется в каких-то внутриполитических целях. Есть предложения лишить команду финансирования. А нас, десятилетиями болеющих на стадионе, спросили? А тысячи мальчишек, которые смотрят на мастеров и учатся, спросили? Так вот, наше мнение — уберите политику от хоккея. Болельщики – люди взрослые. Все всё понимают. Люди хотят и будут поддерживать «Трактор». Радоваться за команду и переживать за нее.