Билеты на матч «Трактора» с «Нефтехимиком» болельщикам оплатят хоккеисты. Акция стартует сегодня и продлится всего два часа.

Сегодня, 21 ноября, игроки ХК «Трактор» делают подарки болельщикам.

С шести до восьми часов вечера при покупке билетов в кассе арены «Трактор» часть стоимости билетов на матч с ХК «Нефтехимик» из Нижнекамска оплачивают хоккеисты. Это 30 процентов.

«Для болельщиков в кассе арены «Трактор» будут работать Евгений Рясенский, Пол Щехура, Александр Шинин и Рихард Гюнге. Получите билет из рук игрока и не забудь взять автограф», - сказала руководитель службы PR-проектов ХК «Трактора» Елена Ермолаева.

Акция не распространяется на матчи «Трактора», которые состоятся 24, 29 ноября и 1 декабря. Не действует скидка и при покупке билетов онлайн.