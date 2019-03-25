Боксеры Челябинской области завоевали 11 медалей на первенстве УрФО

Боксеры Челябинской области завоевали четыре «золота» на первенстве Уральского федерального округа в Нижневартовске. Кроме того, южноуральские спортсмены добыли пять серебряных и две бронзовые медали.

Победителями первенства УрФО стали Максим Кузнецов (52 кг), Александр Красногор (56 кг), Антон Касимовский (69 кг) и Данила Петров (91 кг). «Серебро» получили Максим Васев (49 кг), Антон Баранов (52 кг), Дмитрий Алмэхтиг (60 кг), Эдуард Габитов (69 кг) и Егор Смольников (75 кг). «Бронзу» заработали Георгий Губанков (64 кг) и Захар Мымриков (91 кг).

Состязания на призы заслуженных мастеров спорта России Александра Малетина и Евгения Макаренко являлись II этапом IX летней Спартакиады учащихся России. За награды в ФСК «Арена» спорили более ста юниоров 2001-2002 годов рождения из ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей, сообщил пресс-атташе федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко.

Фото предоставлено Центром спортивной подготовки по боксу Челябинской области