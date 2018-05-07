Боксеры Челябинской области завоевали 11 наград на первенстве УрФО
Боксеры Челябинской области завоевали 11 наград на первенстве Уральского федерального округа среди кадетов в Краснотурьинске.
В состязаниях в Свердловской области выступили 200 юношей в возрасте 15-16 лет.
Географические соседи из Челябинской области добыли 11 медалей, в том числе золотую, серебряную и 9 бронзовых. Победителем первенства УрФО стал Владимир Окладных (66 кг). «Серебро» выиграл Максим Васев (46 кг). «Бронзу» получили Михаил Котышев (46 кг), Максим Кузнецов, Игорь Цой (оба – 48 кг), Антон Баранов (52 кг), Александр Красногор (54 кг), Алексей Зубков (60 кг), Игорь Анкушев, Александр Андреев (оба – 70 кг) и Иван Верзаков (80 кг).
Владимир Окладных в финальном бою взял верх над Владиславом Чепижко из ХМАО-Югры, а Максим Васев уступил Никите Симонову из ЯНАО.
Соревнования были отборочными на первенство России среди спортсменов 2002-2003 годов рождения, сообщает пресс-атташе федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко.