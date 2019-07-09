Более пяти тысяч южноуральцев получат золотые значки ГТО

Министр спорта России Павел Колобков подписал очередной Приказ «О награждении золотым знаком отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» за второй квартал текущего года, в который вошли около 5,5 тысяч южноуральцев.

Почетными знаками отличия будут награждены южноуральцы, успешно выполнившие испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с первого апреля по 30 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, всего по итогам поэтапного внедрения и реализации комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединилось 10,5 миллионов россиян в возрасте от шести до 70 лет и старше.

Напомним, наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от одного до 10 баллов к ЕГЭ, студентам – возможности получать повышенную стипендию, а трудящимся позволяет претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот на усмотрение работодателя.