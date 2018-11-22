Борис Дубровский: Мы начали работать над созданием спортивной инфраструктуры

В строительство и реконструкцию объектов спорта Южного Урала в этом году было инвестировано свыше 400 миллионов рублей

Задачу развивать физическую культуру и спорт среди молодежи, а также привлекать детей и подростков к занятиям массовыми видами спорта поставил перед региональным правительством и главами муниципалитетов Борис Дубровский. По решению губернатора только в текущем году на эти цели из областной казны было направлено свыше 318 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На протяжении последних нескольких лет в регионе взят курс на строительство и капитальную реконструкцию спортивных объектов. Только в прошлом году в строй были введены: физкультурно-оздоровительный комплекс в Карабаше, 50-метровый бассейн в фитнес-центре «Цитрус», а также игровой зал на стадионе «Метар» в Челябинске; физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Южноуральске, стадионы в Магнитогорске, в селе Аргаяш, в поселке Новосинеглазово, школьные стадионы в Катав-Ивановске и Верхнеуральске, а также тропа здоровья в Нязепетровске.

Сегодня на Южном Урале для занятий детей, подростков и молодежи предоставлено свыше 7,5 тысячи спортивных сооружений.

«Наша задача все больше вовлекать детей и молодежи к занятиям спортом или физкультурой. Важно с детства приучать ребенка к здоровому образу жизни. Даже если он не станет выдающимся спортсменом, активный образ жизни поможет ему быть энергичным, собранным, дисциплинированным, сохранить на долгие годы здоровье. Мы начали работать над созданием спортивной инфраструктуры. Это работа рассчитана на годы. Считаю необходимым вкладывать средства в спортивн ые сооружения. Подчеркну, что при этом они должны быть доступны для населения любого возраста», – отметил Борис Дубровский.

Ежегодно в области проводится более восьми тысяч физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований различного уровня по 120 видам спорта для всех категорий и групп населения, в которых принимает участие более 800 тысяч детей, подростков и молодежи.