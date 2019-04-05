Борис Видгоф о своем назначении в ХК «Трактор»

Борис Видгоф о своем назначении на должность директора ХК «Трактор»

Впереди очень много работы: Борис Видгоф рассказал о первоочередных планах на посту директора челябинского «Трактора».

Официально назначенный сегодня, пятого апреля, на должность директора ХК «Трактор» Борис Видгоф прокомментировал свои первые шаги в новой должности. Он отметил, что «Трактор», как и прежде должен биться за Кубок Гагарина. Сейчас нужно время, чтобы разобраться, какие контракты продлены уже, какие надо продлевать, какие новые заключать надо.

«Впереди очень много работы. Прежде всего, анализ ситуации в клубе, структуры организации, контрактов игроков и так далее. Буквально сразу предстоит заняться формированием состава команды на предстоящий сезон, определиться с кандидатурой главного тренера. Ни в коем случае нельзя забывать о развитии детского и юниорского хоккея, наша школа по праву одна из лучших в России и мире. И приглашаю всех на матч «Трактора» с болельщиками, который пройдет шестого апреля», - отметил Борис Видгоф.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля, на пресс-конференции для журналистов врио губернатора Алексей Текслер рассказал о кадровых перестановках в челябинском «Тракторе». Клуб покидают директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. Назначенному куратору клуба Борису Видгофу предстоит проанализировать состояние команды. Также перед ним стоят задачи по выбору главного тренера и формированию команды.

Сегодня, пятого апреля прошло заседание общего собрания членов ХК «Трактор», на котором в клуб были приняты Алексей Текслер, Борис Видгоф, Михаил Видгоф, Виктор Мамин и Евгений Иванов.

Новым Президентом хоккейного клуба «Трактор» избран Алексей Текслер, директором – Борис Видгоф. Видгоф будет работать на общественных началах. Евгений Иванов будет трудиться в должности секретаря, Леонид Одер назначен председателем.

В свою очередь, из состава организации вышли Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, Иван Сеничев и Евгений Губарев.

Инна Шемаева