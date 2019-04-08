Борис Видгоф: «Трактор» ищет главного тренера

Новый директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф рассказал о первых шагах на своем посту. По его словам, изменения в команде будут.

Первоочередная задача, которая сейчас стоит перед «Трактором», - это поиск главного тренера. Об этом директор команды Борис Видгоф заявил сегодня, восьмого апреля.

«Сейчас очень важно проанализировать те контракты, которые у нас есть, а также заниматься новыми. На сегодняшний день у нас подписано всего 11 контрактов. Сразу скажу, что не все контракты, которые подписаны, нас устраивают. Этот сезон показал. Работы очень много. У нас нет главного тренера, и найти его - наша первоочередная задача. Понятно, что сейчас я не могу называть никаких фамилий. Думаю, что болельщики всё понимают», - отметил Борис Видгоф.

Болельщиков сейчас больше всего волнует личность главного тренера.

«Мы, в первую очередь, ориентируемся на то, чтобы этот человек был челябинцем. В прошлый раз, в 2010 году, я сказал, что «Трактор» будет бороться за Кубок Гагарина, и журналисты, конечно, долго смеялись и крутили пальцем у виска. Но буквально через год-два мы уже боролись за него. Сейчас мы многое хотим, но важно понимать – сможем ли мы договориться, будут ли какие-то хорошие варианты. Сейчас, к сожалению, пока не могу об этом сказать», - отметил Борис Видгоф.

Уже известно, что начальник городского управления спорта Евгений Иванов переходит на работу в «Трактор». Какую он займет должность, пока не разглашается.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля, на пресс-конференции для журналистов врио губернатора Алексей Текслер рассказал о кадровых перестановках в челябинском «Тракторе». Клуб покидают директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. Назначенному куратору клуба Борису Видгофу предстоит проанализировать состояние команды. Также перед ним стоят задачи по выбору главного тренера и формированию команды. Пятого апреля прошло заседание общего собрания членов ХК «Трактор», на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.

Новым президентом хоккейного клуба «Трактор» избран Алексей Текслер, директором – Борис Видгоф. Евгений Иванов будет трудиться в должности секретаря, Леонид Одер назначен председателем.