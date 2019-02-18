Браташ, Третьяк, Воробьев и Ротенберг приедут в Челябинск развивать хоккей

Президент Федерации хоккея России, легендарный хоккеист Владислав Третьяк на следующей неделе приедет в Челябинск, чтобы внести свой вклад в развитие этого популярного в нашей стране вида спорта.

Вместе с прославленным спортсменом южноуральскую столицу посетят главный тренер российской сборной по хоккею Илья Воробьев, главный тренер олимпийской сборной страны Олег Браташ, первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг .

«Мероприятия с их участием (семинар и практическая часть) пройдут в Челябинске 21 февраля в рамках реализации национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", руководителем которой является Роман Ротенберг», - сообщил сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник городского управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов.

По его словам, о своем желании поучаствовать в этом событии уже заявили двести хоккейных тренеров и функционеров.

Теоретическая часть, посвященная особенностям современных методик подготовки хоккеистов, начнется 21 февраля в 11 часов в гранд-отеле «Видгоф». Планируется, что в открытии мероприятия примет участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Ожидается прибытие специалиста по силовому катанию из США.

Около половины третьего дня с теорией будет покончено. После перерыва на обед все участники события отправятся в хоккейную школу «Трактор» - на практическое занятие, посвященное передовым методикам тренировок на льду, а днем 22-го февраля понаблюдают за игрой ветеранов «Трактора» и СКА.

В программе на 21 февраля запланировано также проведение мастер-класса для юных воспитанников ХК «Трактор» с использованием практических инструментов «Красной Машины». Занятие проведут тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команд ФХР Даниэль Бохнер и Олег Браташ, который является тренером национальной программы подготовки хоккеистов (НППХ).

Вечером предстоящей пятницы, 22 февраля, в Челябинске сыграют между собой действующие хоккеисты челябинского и питерского клубов. Матч между «Трактором» и СКА станет последним для челябинской команды игрой в региональном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги. Он также будет проанализирован высокими гостями.