ЦАО «Евразия» предлагает поздравить прекрасных дам на снежном склоне

Центр активного отдыха «Евразия» под городом Куса Челябинской области предлагает провести предстоящий международный женский праздник 8 марта на живописных заснеженных склонах Южного Урала.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЦАО «Евразия», восьмого и девятого марта гостей ждет насыщенная программа активного здорового отдыха, включающая зимние катания, конкурс «Мисс Евразия 2019» и традиционный праздник «Снежная масленица». Вечером желающие смогут принять участие в развлекательной программе, получить яркие комплименты от ведущего, ди-джея Dima Rives и певицы. В пятницу, восьмого марта, в ЦАО «Евразия» с 14 часов у подножья склона начнется развлекательная программа с конкурсами, викторинами, ценными призами и подарками для всех покорительниц вершин. Будут организованы специальные соревнования для милых дам и их спутников GO RACING. Участвовать могут все: горнолыжники и сноубордисты, взрослые и дети. В меню праздника барбекю, блины, вкуснейший горный чай, много холодного шампанского и горячего глинтвейна. В субботу, девятого марта, с утра у подножья склона состоятся традиционные масленичные гуляния со скоморохами, ряжеными, песнями, танцами, конкурсами, хороводами, молодецкими играми, подарками, сжиганием чучела Масленицы, прощаниями с зимой и встречей снежной весны. Вечером в кафе гостей будет ждать программа «Лучший костюм» с вокалом, музыкой и танцами до полуночи. В борьбе за титул «Мисс Евразия-2019» девушкам придется проявить не только истинно женские навыки и умения, но и показать, как они умеют обращаться с лыжами и сноубордом в необычных для этих предметов ситуациях.

Вечерние блоки на катание 8 и 9 марта в честь праздника с 17.00 до 21.00 в пятницу составят всего 500 рублей за четыре часа, в субботу с 18.00 до 21.00 всего 400 рублей за три часа. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (3513)79-09-79, +7 (922) 7-288-288 и +7(904)979-73-42, или на официальном сайте.