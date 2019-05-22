Челябинцев приглашают на первый турнир по социальным танцам

В Челябинске в субботу, 25-го мая, впервые состоится открытый турнир по спортивным бальным и социальным танцам среди пар «профессионал+любитель» (PRO - AM). Около 50-ти пар уже подтвердили свое участие.

Как отмечают организаторы, преимущество такого направления в том, что человек, который никогда не занимался бальными танцами, начинает тренироваться со спортсменом и получает уникальную возможность быстрого развития своих способностей.

Зрителям обещают атмосферный турнир, яркие показательные выступления, квалифицированное и честное судейство (главный судья – Вячеслав Козлов), также гостей ждут фуршет и сюрпризы от танцевального клуба "La Danza Team", являющегося организатором турнира.

В 15 часов начнется разминка участников, в 16 часов - детское отделение, с 16 часов 40 минут до 19 часов будет проходить турнир pro-am, после чего состоится церемония награждения победителей.

Турнир состоится по адресу: проспект Ленина, 35.