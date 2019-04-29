Челябинцев зовут на Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
Четвертого мая в Легкоатлетическом манеже УралГУФК пройдет III Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль ко Дню памяти великомученика Георгия Победоносца.
Фестиваль проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория в целях развития детско-юношеского спорта, патриотизма и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Программой предусмотрены соревнования по гиревому спорту, многоборью ГТО, воркауту, стронгфиту, народному жиму, армрестлингу и каратэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
На мероприятии для всех желающих предусмотрена масса развлечений: многочисленные интерактивные площадки, спортивные аттракционы, мастер-классы, аквагрим. Кроме того, гости мероприятия смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Победители соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными призами.