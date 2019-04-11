Челябинцев зовут на Международный юношеский хоккейный турнир

В Челябинске пройдет седьмой по счету Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок SKODA». В битве за чемпионский титул сразятся сильнейшие команды России, Чехии и Литвы.

С 15 по 20 апреля на челябинской арене «Трактор» пройдет седьмой по счету Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок SKODA». По итогам напряженной борьбы в региональном этапе соревнований за титул чемпиона сразятся восемь сильнейших команд России и Европы: «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Дизель» (Пенза), «Сибирь» (Новосибирск), «АкБарс» (Казань) «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Mladí Draci Šumperk» (г. Шумперк, Чехия), «Динамо» (г. Рига, Латвия).

«Отрадно, что развивается Кубок SKODA. Это турнир, организованный одним из стратегических партнёров Федерации хоккея России. За право называться победителем престижного международного турнира, в этом году с российскими юными хоккеистами сразятся ребята из Чехии и Латвии. Расширяется и география мест его проведения: в нынешнем году Кубок SKODA проходит в Челябинске, имеющем славные хоккейные традиции, городе, подарившем отечественному спорту, целую плеяду выдающихся игроков», - отметил президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

В перерывах между матчами болельщикам также не придется скучать. В фойе ледовой арены ŠKODA организует интересную развлекательную программу. Гости смогут сразиться в настольный хоккей и кольцевые гонки, погрузиться в виртуальную реальность с помощью VR-технологий и даже потренироваться в выполнении передач и отработке дриблинга с шайбой на профессиональном тренажере.

Напомним, что в прошлом году подобный турнир проходил в Екатеринбурге. Его победителем стал челябинский «Трактор», в решающем матче выигравший у новосибирской «Сибири» (2:1). Медали и сам трофей победителям вручил олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Расписание матчей:

15 апреля

09:45. «Дизель» Пенза – «Авто-Спартаковец» Екатеринбург

12:15. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

13:00. «Сибирь» Новосибирск – «Ак Барс» Казань

16:00. «Салават Юлаев» Уфа – «Динамо» Рига

19:00. «Трактор» Челябинск – «Млади Драчи Шумперк» Чехия

16 апреля

10:00. «Дизель» Пенза – «Салават Юлаев» Уфа

13:00. «Сибирь» Новосибирск – «Трактор» Челябинск

16:00. «Авто-Спартаковец» Екатеринбург – «Динамо» Рига

19:00. «Ак Барс» Казань – «Млади Драчи Шумперк» Чехия

17 апреля

10:00. «Салават Юлаев» Уфа – «Авто-Спартаковец» Екатеринбург

Фото предоставлено минспорта Челябинской области