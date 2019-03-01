Челябинцы вырежут из снежных блоков скульптуру талисмана «Трактора»

Хоккейный клуб «Трактор» приглашает жителей областного центра на «Нашествие белых медведей. Горожанам нужно вооружиться лопаточками и железными совочками.

Второго марта хоккейный клуб приглашает семьи болельщиков на зимний праздник «Нашествие белых медведей», где все пришедшие смогу вырезать из снежных блоков скульптуры талисмана команды – белого мишку.

«Снежные блоки уже готовы и ждут, чтобы из их недр «освободили» фигуру белого медведя. Встретит новоявленных ваятелей готовая трехметровая снежная композиция Белого медведя. Помогать всем участникам довести композицию до совершенств будет профессиональный художник-скульптор. Можно принести свои эскизы и обязательно – свои инструменты. Это могут быть лопаточки и железные совочки», - сообщила руководитель PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолавева.

Мероприятие будет стартует в 14 часов на площади возле ледовой арены «Трактор». Победители и участники получат призы и приятные подарки от клуба.

В этот же день, в 17 часов, на арене состоятся третий матч первого раунда плей-офф между «Трактором» и «Автомобилистом». После игр в Екатеринбурге счет в серии 2:0 в пользу «красно-белых». Обе встречи «черно-белые» проиграли: 0:3 и 2:4.

Подопечным Алексея Тертышного нужна поддержка болельщиков.