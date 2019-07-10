Челябинец Никита Поляков выиграл мотогонку в Кургане

В летном центре «Логовушка» завершился байк-фест «От винта!». Он собрал байкеров из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Гвоздем программы стали полюбившиеся всем гонки на мотоциклах. Это традиционные хард-эндуро, кантри-кросс-колясычи и кантри-кросс.

По результатам двух заездов в хард-эндуро победителем стал Никита Поляков из Челябинска, на втором месте — Александр Лабутин из Озерска, бронза досталась Даниилу Шашкову из Кургана.

«Шикарные ощущения, классная трасса, атмосфера — супер, мероприятие на высшем уровне. Конечно, было сложно. Помогли опыт, выносливость, тренировки и удача», - сказал после финиша Никита Поляков.

Как сообщают организаторы соревнований, в группе «Эндуро» по кантри-кроссу все призовые места заняли курганцы. В группе «Кросс» по кантри-кроссу также лидировали курганцы. В этом же заезде среди ветеранов первым стал Юрий Чащихин из поселка Зауральский Челябинской области.