Челябинец одержал победу в первенстве Европы по легкой атлетике

Василий Мизинов из Челябинска стал победителем первенства Европы по легкой атлетике среди молодежи.

В шведском городе Евле завершилось первенство Европы среди молодежи, на котором важную победу одержал челябинец Василий Мизинов. В спортивной ходьбе на 20 км он показал лучший результат, опередив на последних метрах дистанции турецкого спортсмена.

« На какой результат мы готовились, на такой и прошли, - говорит победитель первенства Европы Василий Мизинов. – Думал, результат будет похуже, это все же молодежь. Мы немного экспериментировали с подготовкой, не нарабатывали скорость на такой результат. Организму было немного не по себе, но с задачей справился».

« Соревнования по мужской спортивной ходьбе – это всегда спектакль, - считает тренер чемпиона Елена Сайко. – И этот спектакль держит в напряжении до последнего, до самого финиша. Спасибо Василию, что справился и выдержал нервное напряжение».