Челябинец выиграл «золото» первенства мира по лыжному ориентированию

Челябинский ориентировщик Артемий Дорма стал чемпионом мира в эстафетной гонке и завоевал бронзовую медаль на средней дистанции.

Мировое первенство среди юниоров проходило в Швеции. Лучшие ориентировщики планеты в течение четырех дней состязались на​ удлиненной и средней дистанциях, спринте и эстафетной гонке. Воспитанник областной спортшколы Артемий Дорма на удлиненной дистанции и спринте стабильно входил в десятку лучших, а на средней дистанции сумел завоевать бронзовую медаль. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В заключительный день первенства мира Артемий в составе сборной команды России, стартовав на первом этапе, завоевал «золото». Наша команда на 53 секунды опередила команду Норвегии. Швейцарцы с отставанием в полторы минуты стали третьими. В прошлом году Артемий Дорма на первенстве Европы в Болгарии также завоевал золотую и бронзовую медали.

Еще один челябинский ориентировщик Даниил Сорокин в Швеции на первенстве Европы стал вторым в эстафетной гонке.