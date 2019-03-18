Челябинка Ольга Фаткулина завоевала серебро домашнего чемпионата России

Челябинка Ольга Фаткулина заняла второе место в программе спринтерского многоборья на чемпионате России, уступив партнеру по сборной Дарье Качановой из Нижнего Новгорода.

В «Уральской молнии» завершился чемпионат России по классическому и спринтерскому многоборью. Соревнования в Челябинске стали последним стартом сезона для ведущих конькобежцев страны. В них приняли участие 66 спортсменов со всех уголков страны. Несмотря на тяжелый сезон, прибыли на Южный Урал и звезды российского конькобежного спорта. Среди них в первую очередь стоит отметить Ольгу Граф, Ольгу Фаткулину, Дарью Качанову, а также Егора Юнина и Егора Школина.

Все внимание также было приковано к знаменитой южноуральской конькобежке, 6-кратной олимпийской чемпионке Лидии Павловной Скобликовой. Она приехала на Родину, чтобы поддержать своих земляков, а заодно и получить многочисленные поздравления в свой адрес в связи с 80-летним юбилеем. На торжественной церемонии открытия соревнований заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов поздравил титулованную спортсменку, пожелав ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Участники соревнований вручили Лидии Павловне цветы, а она на правах именинницы угостила их тортом. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

«Конькобежный спорт в Челябинской области является базовым видом спорта. Радует то, что во всех возрастах в сборной России представлены южноуральские спортсмены. При этом у нас растет достойная смена, Эвелина Григорьева и Степан Чистяков уже показывают отличные результаты на международных соревнованиях. Будем им и другим нашим перспективным спортсменам помогать. Не сомневаюсь, что в скором времени наша молодежь себя проявит. На прошедших в Челябинске соревнованиях участники состязались по программе спринтерского и классического многоборья», - отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Внимание болельщиков было приковано к Ольге Фаткулиной.Челябинка дважды выиграла забеги на дистанции 500 метров, но не смогла стать первой на дистанции 1000 метров. Тем не менее, она имела все шансы на то, чтобы выиграть спринтерское многоборье. Однако в последнем забеге на 1000 метров проиграла Дарье Качановой из Нижнего Новгорода, а вместе с тем совсем немного уступила ей в сумме дистанций. В состязаниях мужчин в этом виде программы уверенную победу одержал Виктор Муштаков из Алтайского края. В классическом многоборье победили Егор Школин из Санкт-Петербурга и Евгения Лаленкова из Вологодской области. Многоопытная Ольга Граф довольствовалась вторым местом.