Челябинка стала бронзовым призером Всемирной Универсиады-2019

Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова завоевала бронзовую медаль на стартовавшей в Красноярске XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Девушка стала призером в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

Участница Олимпийских игр-2018 успешно преодолела стадии четвертьфинала и полуфинала, сумев таким образом выйти в решающий забег, сообщил пресс-секретарь минспорта Челябинской области Виталий Визаулин.

В забеге стартовали шесть спортсменок, в том числе и три россиянки – Софья Просвирнова, Евгения Захарова и Екатерина Ефременкова. Фаворитом считалась олимпийская чемпионка Ким Аланг из Южной Кореи. Она и подтвердила свой статус, выиграв забег. Серебро завоевала француженка Орели Монвуазен, а бронза досталась челябинской спортсменке. Впрочем, сама Екатерина Ефременкова осталась недовольна своим выступлением.

«Каждый из нас приезжает сюда за золотом, – призналась спортсменка в интервью агентству ТАСС. – Немного не получилось в финале, думаю, тактически проиграла. Командной тактики у нас не было, каждый бежал сам за себя, просто я начала очень поздно обгонять. Лед достаточно «каткий», тяжеловато проталкиваться».

Кроме того, спортсменка призналась, что побежит в Красноярске все дистанции, в том числе и эстафету.

Напомним, что соревнования шорт-трекистов на Универсиаде завершатся 6 марта, а уже 8 марта в Софии (Болгария) стартует чемпионат мира, где Ефременкова также примет участие в составе сборной России.

В общем медальном зачёте на Всемирной Универсиаде-2019 сборная России лидирует с 9 золотыми, 9 серебряными и 8 бронзовыми медалями.