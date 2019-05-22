Челябинка завоевала четыре медали мировой серии по плаванию ЛИН
Челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала четыре медали мировой серии по плаванию ЛИН, в очередной раз пополнив
свою и без того внушительную коллекцию наград с международных соревнований.
В составе сборной России челябинка заработала два "золота" и два "серебра", сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
Международные соревнования по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями - турнир мировой серии, проходящий под эгидой Международного паралимпийского комитета, - принимал Сингапур.
Турнир в Сингапуре стал первым, где приняли участие российские спортсмены с момента восстановления членства ПКР в МПК. Также данные соревнования являются квалификационными к чемпионату мира 2019 года и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио.
Российские спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Наибольшее количество наград - у Валерии Шабалиной.