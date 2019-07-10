В сентябре Челябинск на три дня станет столицей мирового фигурного катания – в городе состоится этап Гран-при среди юниоров.

Международная серия Гран-при проводится преимущественно в европейских городах, а также городах США и Японии. В нынешнем сезоне России доверили провести два крупнейших международных состязания: Гран-при среди взрослых спортсменов состоится в Москве, юниорский этап – в Челябинске.

«Впервые международные соревнования по этому красивому виду спорта пройдут на Южном Урале. К нам приедут сильнейшие юные фигуристы мира», - исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер.

С 12 по 14 сентября на челябинской арене «Трактор» выступят сильнейшие юниоры мира в возрасте 13-19 лет из 36 стран. Они разыграют четыре комплекта наград – в одиночном катании (юниоры и юниорки), а также в парном катании и танцах на льду. «Не упустите возможность увидеть всю красоту и грацию фигурного катания», - обратился к южноуральцам Леонид Одер. Прямую трансляцию соревнований будет вести Первый канал.

«Организовать и провести этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию – это большая честь и ответственность. И мы благодарим Международный союз конькобежцев и Федерацию фигурного катания России за предоставленную возможность провести соревнования такого высокого уровня», – подчеркнул Леонид Одер. Глава минспорта призвал южноуральцев прийти в арену «Трактор» и поддержать российских спортсменов.

Напомним, что Челябинск уже принимал у себя представительные соревнования фигуристов. В январе и декабре 2016 года в арене «Трактор» прошли первенство юниоров и чемпионат России. Однако, впервые южноуральской столице выпала честь провести международные состязания.