Челябинск примет первый Всероссийский турнир по воздушной атлетике

В Челябинске первого и второго июня пройдет первый Всероссийский турнир по воздушной атлетике «AirMaster», посвященный Дню защиты детей. Участие в грандиозном событии примут дети в возрасте от пяти лет и старше и взрослые - без ограничения по возрасту.

«Несмотря на то, что воздушная атлетика как вид спорта является молодым направление, она имеет богатую гимнастическую историю. И в настоящее время является популярной и модной среди детей и молодежи. Мы приложим все силы, чтобы провести наш первый турнир на высоком организационном уровне!», - пообещал председатель региональной общественной организации «Федерация воздушной атлетики Челябинской области» Владимир Червоткин.

По его словам, уже многие студии и школы со всей России выразили желание приехать в Челябинск и побороться за призовые места. Почетным гостем соревнований станет президент федерации воздушной атлетики России Анастасия Журавлева.

«Очень радостно осознавать, что Челябинская область стала оказывать поддержку нашим спортсменам. Это и помощь с залом и оборудованием, и проведение спортивных мероприятий», - подчеркнула главный тренер федерации Мария Хайнасова. - На данном турнире мы выставляем достойную сплоченную команду атлетов, готовых бороться за первые места. Приходите за нас поболеть».

Открытие соревнований состоится первого июня в полдень по адресу: улица Орджоникидзе, 54-Б.