Челябинск принимает чемпионат России по конькобежному спорту

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выступит на льду родного города. Известная на всю страну спортсменка примет участие в домашнем чемпионате России, который состоится в Ледовом дворце «Уральская молния» в предстоящие выходные.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, предстоящие состязания по конькобежному спорту предусматривают выполнение программ спринтерского и классического многоборья.

В чемпионате России примут участие около 80-ти спортсменов из разных регионов страны. Они разыграют четыре комплекта медалей в классическом и спринтерском многоборье среди женщин и мужчин.

Торжественная церемония открытия соревнований пройдет в субботу, 16 марта, в 13 часов 10 минут. Почетные гости поздравят с юбилеем легендарную конькобежку, шестикратную олимпийскую чемпионку Лидию Скобликову. Начало состязаний – в 11 часов (17-го марта – во столько же).

Союз конькобежцев России на чемпионате страны будет представлять исполнительный директор Варвара Барышева. Уже известно, что вместе с Ольгой Фаткулиной на лед «Уральской молнии» выйдут и другие известные спортсмены, добившиеся успеха на международных соревнованиях. Среди них Ольга Граф, Евгений Серяев, Евгения Мурашова, Дарья Качанова.

Планируемый состав сборной команды Челябинской области:

Женщины: Надежда Асеева, Елена Воронина, Анастасия Здравкова, Ольга Костяева, Елена Самкова, Ольга Фаткулина, Анастасия Антонова.

Мужчины: Иван Солодухин, Владислав Демин, Алексей Жбанов, Михаил Кокшаров, Владислав Колдаев, Валерий Конышев, Никита Цветцих.