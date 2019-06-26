Присылайте свои новости

Челябинская спортсменка стала бронзовым призером Кубка Азии по дзюдо в Казахстане. Представительница областного центра олимпийской подготовки по дзюдо завоевала третье место в весовой категории до 52-х килограммов.

Подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова уступила в первом поединке хозяйке татами, будущей победительнице состязаний Анне Казюлиной, однако в «утешительном» турнире одолела Фазилат Гулбоеву из Таджикистана. В схватке за третье место победила серебряного призера чемпионата Казахстана Гульдану Алмуханбетову.

В общей сложности в соревнованиях памяти Турара Жолдыбаева участвовали 175 мужчин и женщин из 11-ти стран, в том числе Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Испании, Ирана и Южной Кореи.

В итоге сборная Россия по дзюдо заняла первое место в командном зачете, завоевав семь золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей. Россияне обошли дружины Казахстана и Южной Кореи, сообщил пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера Валерий Китченко.

Фото: fdk.kz