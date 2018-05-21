Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» кубка Европы

Челябинская дзюдоистка Владлена Фарахутдинова (44 килограмма), серебряная медалистка первенства России, стала бронзовым призером Кубка Европы среди юниоров в Испании, где выступали 333 спортсмена из 24-х стран. Россию на состязаниях представляли 34 человека.

Подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова в первом поединке уступила победительнице юниорского первенства России и первенства мира среди кадетов Ольге Борисовой, дающей зачет Санкт-Петербургу и Саратовской области. В «утешительном» турнире Владлена взяла верх над Сораей Рибейрой из Португалии, а в схватке за «бронзу» одолела Анастасию Кутерину, выступающую за Новосибирскую область и Красноярский край. Вторую «бронзу» получила «обидчица» челябинской дзюдоистки Ольга Борисова. Золотую медаль завоевала француженка Мелани Фригул. «Серебро» досталось испанке Мирейе Родригес.

Сборная России уверенно заняла первое общекомандное место. На ее счету 23 медали, в том числе восемь золотых, пять серебряных и десять бронзовых. На последующих местах дзюдоисты из Германии (3, 0, 2) и Франции (2, 0, 3).

Месяц назад Владлена Фарахутдинова стала третьей на кубке Европы в Санкт-Петербурге. Награду такого же достоинства в городе на Неве выиграл бронзовый призер первенства страны Дмитрий Придира (66 кг), сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.