Челябинская гимнастка завоевала пять медалей на Специальной Олимпиаде

Спортсмены Челябинской области успешно выступили в составе сборной России на Специальной Олимпиаде в Арабских Эмиратах.

Одной из героинь турнира стала челябинская гимнастка с синдромом Дауна Арина Кутепова. Из Абу-Даби девушка везет три серебряные и две бронзовые медали.

В Абу-Даби завершилась Специальная Олимпиада. В ней приняли участие 7000 спортсменов из 190 стран. В программе соревнований - 20 видов спорта. Кроме Арины Кутеповой, Россию представляли 153 атлета, в том числе южноуральцы Дмитрий Гладких (бадминтон), Сергей Вагин (юнифайд-бадминтон), гимнасты Дмитрий Солонгин, Валерий Ягофаров и Владимир Анчугов.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта, в спортивной гимнастике за награды боролись 76 гимнасток со всего мира. Челябинка завоевала «серебро» на бревне, брусьях и в многоборье, «бронзу» - на ковре и в прыжке, подтвердив свой высокий рейтинг. При этом она впервые выступала во взрослой группе.

Не подкачали и остальные челябинские гимнасты. Владимир Арчугов завоевал шесть серебряных и одну золотую медаль, Валерий Ягофаров – шесть золотых и одну серебряную, Дмитрий Солонгин – четыре золотые и три серебряные медали, а златоустовец Дмитрий Гладких взял «бронзу» в одиночном соревновании и «золото» вместе с Сергеем Вагиным в юнифайд-бадминтоне.