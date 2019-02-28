Челябинская область готовится к финалу зимнего фестиваля ГТО

Челябинская область готовится к проведению финала IV зимнего фестиваля комплекса ГТО, который пройдет в субботу, второго марта, в Увельском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в финальных состязаниях примут участие команды из 11-ти муниципальных образований Челябинской области, прошедших отбор на двух предварительных этапах.

В муниципальном этапе фестиваля приняли участие более пяти тысяч человек. Зональный проходил до 20-го февраля на базе зональных центров тестирования в Челябинске, Магнитогорске и Миассе.

Финал областного зимнего фестиваля ГТО состоится на стадионе «Олимпийский» в поселке Увельский. Церемония торжественного открытия пройдет в 13 часов 30 минут в ДК «Горняк».

В соревнованиях, помимо хозяев, выступят команды Миасса, Магнитогорска, Челябинска, Златоуста, Троицка, Южноуральска, Саткинского, Аргаяшского, Верхнеуральского и Карталинского муниципальных районов.