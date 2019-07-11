Челябинская область может получить федеральную поддержку на новые ФОКи и «Белый дом»

Челябинская область может получить дополнительные средства из федерального бюджета на строительство новых спортивных объектов.

С просьбой о помощи обратился глава региона Алексей Текслер к заместителю председателя правительства РФ на прошедшей встрече.

На сегодняшний день многие муниципалитеты нуждаются в ледовых комплексах, бассейнах и универсальных спортивных залах. К руководителю области в ходе его рабочих поездок неоднократно обращались жители с просьбой построить у них физкультурно-оздоровительный комплекс.

Так, жители Уйского района по решению Алексея Текслера получат новый ФОН уже через два года. «Я принял решение о строительстве в Уйском физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном», - объявил жителям руководитель области на праздновании Дня района.

Район получит на эти цели порядка 160 миллионов рублей из регионального бюджета. Еще 80 миллионов рублей поступит из федерального бюджета в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни».

В Южноуральске к Алексею Текслеру обратился директор местного ФОКа с просьбой выделить средства на ремонт бассейна и подъемника для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Мы решили это сделать сейчас. Необходимо создавать «доступную среду» уже сегодня, не откладывая решения “на потом”», - написал в своем аккаунте глава региона. В Копейске строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ведется уже более 10 лет, но у мэрии не хватает денег, чтобы завершить начатое.

Ольга Голодец, выслушав Алексея Текслера, согласилась с предложениями главы региона и попросила подготовить заявку для включения ее в проект федерального бюджета.

В ходе встречи Алексей Текслер обсудил также с Ольгой Голодец перспективы в сфере туризма на Южном Урале.

Еще одной темой встречи стало развитие туризма на Южном Урале. По мнению Алексея Текслера, наряду с событийным туризмом, посещением уникальных природных объектов, необходимо уделять внимание путешествиям по местам, связанным с богатой историей промышленности Южного Урала.

«В Челябинской области есть такие города, как Златоуст, Касли и Кыштым, где в 18-19 веках активно развивались промышленные производства и эксклюзивные художественные ремесла», − отметил Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что в области сохранились уникальные объекты, которые можно и нужно использовать в туристических и образовательных целях. «Важно создавать новые туристические маршруты и рекреации», - считает Текслер.

Глава региона привел в качестве примера усадьбу «Белый дом» в Кыштыме, которая нуждается в реконструкции. Это объект культурного наследия федерального значения. Напомним, по поручению Алексея Текслера в июне среди жителей города был проведён опрос о том, что необходимо разместить в «Белом доме» после завершения его реконструкции. Большинство жителей города высказались за создание на его базе современного музейного и образовательного комплекса. Алексей Текслер разделил мнение кыштымцев, подчеркнув, что к вопросу реконструкции Белого дома необходимо подходить комплексно, учитывая и парк на берегу городского пруда, другие уникальные объекты, находящиеся в непосредственной близости.

Целесообразно также сотрудничество с ведущими музеями страны по продвижению этой идеи. Свои предложения Алексей Текслер озвучил на встрече с Ольгой Голодец. Вице-премьер поддержала инициативу главы региона. Стороны договорились о подготовке необходимого для принятия решений перечня документов.

Алексей Текслер также намерен работать с министерством культуры России по поиску вариантов для реконструкции «Белого дома». Этот вопрос обсуждался в ходе встречи руководителя области с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой, отметили в мэрии.

«Глава региона прямо из моего кабинета набрал по телефону первого заместителя министра культуры России, рассказал о нашем Белом доме и мнении кыштымцев»,- рассказывает Людмила Шеболаева. По ее словам, Алексей Текслер намерен встретиться в Москве с руководителями минкульта, чтобы обсудить вопрос о включении «Белого дома» в федеральную программу, а также рассмотреть другие варианты завершения реконструкции.

«Для меня это тоже очень важно. Считаю, что такого рода культурное наследие стоит того, чтобы мы занимались этими объектами, – подчеркнул Алексей Текслер. Важно, чтобы не только в Кыштыме, но и во всех наших городах подобные объекты были восстановлены».

Накануне Людмила Шеболаева передала Алексею Текслеру альбом об историческом значении «Белого дома» и тех, мероприятиях, которые проводятся в городе по популяризации этого объекта культуры федерального значения.

Кроме того, в ходе встречи с Ольгой Голодец Алексей Текслер обозначил значимые вопросы в сфере культуры, в частности, необходимость капитального ремонта здания детской филармонии в Челябинске. В настоящий момент проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.