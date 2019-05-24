Челябинская школьница завоевала «бронзу» первенства планеты по спорториентированию

Челябинская школьница Светлана Барышникова завоевала бронзовую медаль на 18-м чемпионате мира по спортивному ориентированию среди школьников, который собрал в Эстонии более 600 участников из 23-х стран.

Юные спортсмены выступали в двух возрастных группах (от 14-ти до 17-ти лет). В группе девушек (до 15-ти лет) честь России отстаивала команда из пяти учениц челябинской 153-й школы.

Светлана Барышникова заняла третье место на средней дистанции. Конкуренция была жесткой - за награды боролись сразу 70 участниц. Во второй день первенства планеты школа №153 завоевала «серебро» в командном зачете.