Челябинская спортсменка готовится к своему третьему поединку по ММА

Челябинская спортсменка, чемпионка мира по самбо и рукопашному бою, обладатель премии «Боец года-2019» Ирина Алексеева (2-0) готовится к своему третьему поединку по ММА на профессиональном уровне. Бой состоится четвертого мая на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

Соперницей челябинки станет Злата Шефтор, в активе которой уже десять поединков. Кроме того, она входит в топ-50 сильнейших девушек-бойцов в России. В профессионалах она выступает уже пять лет. Стоит отметить, что до перехода в ММА Злата Шефтор занималась боксом, рукопашным боем и тайским боксом.

О том, что Ирина Алексеева выступит на челябинском турнире RCC6, стало известно еще в марте, однако официально это подтвердили только в выходные. Для челябинской спортсменки поединок станет третьим в профессиональной карьере: дебют Ирины состоялся в марте этого года в Екатеринбурге, где она не оставила шансов сопернице из Татарстана, а еще через две недели в Москве одержала победу (решением судей) над чемпионкой Узбекистана и Азии Шохидой Рахидовой. Именно после второго поединка Ирина Алексеева получила премию «Боец года».

В главном бою турнира RCC6 (Russian Cagefighting Championship) четвертого мая в клетку выйдет известный российский боец, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. Всего в рамках шоу пройдет 13 поединков с участием бойцов из России, США, Бразилии, Германии, Канады и Чехии.

Фото пресс-службы турнира RCC