Челябинская спортсменка стала призером первенства Европы по гребле

Южноуральская спортсменка Анна Князева завоевала серебряную медаль в первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ.

В городе Рачице, в Чехии, с 11 по 14 июля состоялось первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юношей до 19 лет и молодежи до 23 лет. В первенстве Европы приняли участие около 700 спортсменов из 35 стран. Они разыграли комплекты наград на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках.

Успешно на соревнованиях выступила челябинка Анна Князева, взяв серебряную медаль на дистанции 500 метров в каноэ-двойке среди юниорок до 19 лет. Спортсменка занимается в челябинской СШОР по гребле на байдарках и каноэ у тренера Рыбакова.