Челябинская тхэквондистка завоевала «серебро» чемпионата мира по тхэквондо

Челябинская тхэквондистка Татьяна Кудашова вчера, 20-го мая, завоевала «серебро» чемпионата мира, который состоялся в английском Манчестере. Второе место наша спортсменка заняла в весовой категории до 53-х килограммов.

Предварительные бои и полуфинал Татьяны Кудашовой прошли в субботу, 19-го мая. Серебряный призер чемпионата планеты 2017-го года и трехкратная чемпионка Европы блестяще провела все свои встречи. Она последовательно выиграла у соперниц из Иордании (23:6) и Кипра (24:2), в четвертьфинале в тяжелейшем упорном поединке смогла сохранить преимущество в счете, победив соперницу из Тайбэя (14:13).

Затем, после, казалось бы, выматывающего боя, Кудашова собралась и буквально разгромила в полуфинале хозяйку кортов из Великобритании - 38:5 (!).

Как отмечает пресс-служба регионального минспорта, Татьяна Кудашова дважды нанесла сопернице сильнейшие удары по печени, но рефери не зафиксировали нокаут. В тот же день соперницей челябинки по финалу определилась представительница Таиланда Фаннапа Харнсуцзинь.

Финал прошел по новым правилам всемирного тхэквондо. В финальном поединке россиянка уступила азиатке со счетом 10:20. Таким образом, Татьяна Кудашова во второй раз стала обладательницей серебряной медали чемпионата планеты. «Бронзу «в весе Кудашовой завоевали британка Алайя Пауэлл и латвийка Инесе Тарвида.

Татьяна Кудашова является одной из претенденток на участие в летней Олимпиаде 2020-го года, она по праву считается лидером всего женского тхэквондо в России, имеет звание заслуженного мастера спорта по тхэквондо. Девушка тренируется в Челябинске на базе спортивной школы олимпийского резерва «Корё» под руководством заслуженного тренера России Александра Энса и Анны Селютиной.

В 2019-м году Татьяне Кудашовой еще предстоит выступить на чемпионате Европы и трех этапах мировой серии «Гран-при» - в Италии, Японии и Болгарии. Затем состоится финал «Гран-при» в Москве. Победа на этих турнирах - плюс сорок баллов к рейтингу.

Сейчас Кудашова находится на четвертой строчки мирового рейтинга. При этом тройка лидеров имеет солидное преимущество, отыграть которое очень сложно. Остаются две вакансии на ОИ-2020, челябинке важно удержать завоеванные позиции, чтобы завоевать путевку в Токио.

Фото предоставлено минспорта региона