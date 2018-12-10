Челябинские дзюдоисты выиграли шесть медалей на Кубке России в Ханты-Мансийске

Дзюдоисты Южного Урала принесли в копилку сборной страны шесть спортивных наград - две золотых, одну серебряную и три бронзовых медалей. Победителями Кубка страны стали Ахмед Богатырев и Алевтина Гаитова. «Серебро» у Александра Куликовских. Бронзовые медали заработали Никита Алексеенко, Виктория Васильченко и Роман Бобиков.

Надо отметить, что все медалисты Кубка России представляют спортивную школу имени Григория Веричева, КСШОР «Юность-Метар» и Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера. Здесь мастера татами совершенствуют свое мастерство под руководством опытных наставников.

«Это одно из лучших выступлений сборной Челябинской области на Кубках России, - считает заслуженный тренер России Андрей Востриков. - Первый день был самым удачным для нас. Три медали в весе до 66 килограммов. Богатырев, Куликовских, Алексеенко - лучшие молодые спортсмены региона и страны. Порадовала Виктория Васильченко, завоевавшая "бронзу" в новой весовой категории».

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе федерации дзюдо по Челябинской области, в российских соревнованиях принимали участие 223 спортсмена, в том числе 155 мужчин и 68 женщин.

Фото: https://www.judo.ru