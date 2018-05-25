Челябинские дзюдоисты выступят на этапе Гран-при в Китае. В состязаниях в городе Хух-Хото, которые начинают олимпийскую квалификацию к Играм-2020, примет участие 361 спортсмен из 46-ти стран.

Честь сборной России будут защищать десять женщин и 12 мужчин. В их числе – два представителя Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Сабина Гилязова (48 килограммов) и Денис Ярцев (73 килограмма).

Сегодня, 25-го мая, на татами выйдет обладательница серебряной награды турнира «Большого шлема-2017» в Екатеринбурге Сабина Гилязова. В ее весовой категории заявлены 29 участниц. В первом поединке ученица заслуженного мастера спорта России Ивана Першина встретится с китаянкой Яо Сюн.

На следующий день за медали в весе до 73-х килограммов, где выступят 34 борца, поборется мастер спорта России международного класса, участник Олимпийских игр, победитель Гран-при в Дюссельдорфе-2017 Денис Ярцев. Воспитанник заслуженного тренера России Виктора Мосейчука в стартовом поединке сразится с чемпионом Пан-Америки бразильцем Эдуардо Барбоза.

Соревнования в Поднебесной являются первым квалификационным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Победитель получит 700 баллов, серебряный призер - 490 и бронзовый - 350.

В прошлом году на первом турнире в Хух-Хото российская сборная завоевала 11 медалей, из них две золотые, три серебряных и шесть бронзовых, уступив в командном зачете только родоначальникам дзюдо, японцам, на счету которых было пять золотых и три бронзовых награды. Серебряным призером тогда стал Кирилл Денисов из Трехгорного (сто килограммов), а «бронзу» получил Денис Ярцев, напомнил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

Фото judoinside.com