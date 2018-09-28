Челябинские «Колхозники» и «Спутник» отправятся в гости к ФК «Зенит» в Санкт-Петербург

Победители фестиваля детского дворового футбола «Метрошка 2018» в Челябинской области - «Колхозники» и «Спутник» - получат полный комплект брендированной футбольной формы и смогут отправиться в поездку в Санкт-Петербург на тренировочную базу ФК «Зенит».

Такой подарок для них подготовила ОАО «Русская медная компания», ставшая генеральным партнером фестиваля. РМК направила на проведение отборочных игр и финальных состязаний порядка 2,7 миллиона рублей.

Как сообщили агентству в пресс-службе РМК, в этом году фестиваль проходил в 25 городах Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, а также Башкортостана и Татарстана. По итогам отборочных туров в регионах в финал вышли 48 команд в двух возрастных группах.

Победу в старшей возрастной группе одержала команда «Спутник» из Копейска, в младшей возрастной группе победу - команда «Колхозники» из п. Новосинеглазовский (Челябинская область).

Лучшими игроками в старшей и младшей группе признаны Иван Мельников и Арсений Каримгулов из команды «Юность» (г. Полевской, Свердловская область).

«Для победителей фестиваля «Метрошка 2017» поездка в гости к футболистам «Зенита» стала незабываемым приключением, - рассказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. - Ребята посмотрели, как тренируются профессиональные игроки, встретились с тренерами клуба, увидели главные достопримечательности Санкт-Петербурга».

Анна Шабарова уверена, что для юных футболистов поездка стала отличной мотивацией для совершенствования не только в спорте, но и в других сферах жизни. «Уверены, победители «Метрошки» этого года – ребята из Копейска и Новосинеглазовского – тоже получат массу впечатлений и полезных знаний», - отметила вице-президент РМК.

Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» проходит по инициативе сети газет «Метро74» с 2002 года. Каждый год фестиваль расширяет свою географию: если в 2013 году турнир прошел в 9 городах, то в 2018 году – уже 25 городах. В том числе благодаря поддержке РМК фестиваль «Метрошка» смог выйти далеко за пределы Челябинской области и проводится на высоком организационном и профессиональном уровне.