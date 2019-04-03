Челябинские лыжники закрыли зимний сезон марафонским пробегом

В Челябинске официально закрыт лыжный сезон. На старт вышли и юные спортсмены и 60-летние ветераны.

Такие забеги в столице Южного Урала не проводились уже почти десяток лет. В этом году их решили возродить. На трассу дистанций от 12 до 45 километров вышли участники в возрасте от 15 до 60 лет и старше.

«Этот старт вполне можно назвать возрожденным Челябинским лыжным марафоном. Мы решили провести его на прекрасно подготовленных трассах лыжного комплекса «Карпов пруд», что у поселка Тарасовка. Снежная «подушка» здесь готовится, уплотняется с ноября, в том числе, и с помощью снежных пушек. До середины апреля трассы, даже несмотря на весенние оттепели, думаю, сохранятся и здесь еще будут тренироваться наши лыжники, - отметил директор челябинской СШОР № 5 Владимир Воронов.

У мужчин в абсолютном зачете победу одержал победитель и призер многих крупных международных марафонских гонок Вадим Нестеров из Златоуста, у женщин первой пришла к финишу призер первенства мира Александра Голубицкая из Челябинска.